iBench: je hond laten wachten in hypermodern hok tijdens boodschappen doen

Boodschappen doen met de hond? In Budel hoef je je trouwe viervoeter niet meer vast te maken aan een fietsenrek, maar kan hij wachten in een hypermoderne hondenhotelkamer. Het idee komt uit Noorwegen, in Nederland worden ze door een bedrijf uit Budel geëxploiteerd.

Een filiaal van Jumbo in Budel heeft de Brabantse én Nederlandse primeur. “Hij staat er net, dus het heeft even tijd nodig voordat mensen snappen hoe het werkt. Maar in twee dagen tijd is hij toch al zo’n acht keer gebruikt”, vertelt Haske de Laat, die de iBench naar Nederland haalde. Baasjes kunnen een app downloaden, waarmee ze gebruik kunnen maken van de iBench. “We hebben in Budel nu al zestig aanmeldingen.”

Het is niet zomaar een hondenhok: de viervoeters kunnen naar buiten kijken en er is airco en verwarming. Na elk gebruik wordt het hok automatisch schoongemaakt met UV-licht, waarmee volgens De Laat hondenziektes worden gedood. En kinderen kunnen niet met hun handen in het hok. Voor de toekomst zijn er ook al plannen: baasjes kunnen dan in de app via een webcam zien hoe hun hond ligt te relaxen.

“We zijn in gesprek met pretparken. Er is zeker interesse.”

Budel heeft dus de primeur, maar de kans is groot dat de hondenhotelkamer binnenkort ook op andere plekken in Brabant in het straatbeeld verschijnt. “Komende week worden ze geplaatst in Someren en Eindhoven, ook bij filialen van Jumbo. Verder zijn we in gesprek met pretparken en winkelcentra. Er is zeker interesse”, vertelt De Laat. In Noorwegen, het ‘thuisland’ van de iBench, is het in ieder geval een succes. “Daar staan ze bij veel supermarkten en IKEA’s.”

