'Rollerbabes' uit Breda skeeleren 600 kilometer door heel Nederland

Geen klinkers, keitjes of zandpaden, maar mooi strak asfalt. Ruby van der Jagt en Sacha Bernard leggen een tocht van ruim zeshonderd kilometer af om de mooiste skeelerroutes van Nederland in kaart te brengen. Daarvoor zoeven de vriendinnen uit Breda deze dagen door alle provincies. "Het is geboren uit een beetje bluffen tegen elkaar", zeggen ze tegen RTV Drenthe.

Het tweetal dat zichzelf de Rooollerbabes noemt, heeft inmiddels ruim vijfhonderd kilometer in de benen. Vrijdag waren ze in Drenthe. Maar dat ging niet vanzelf, vertelt Sasha. Van Groningen naar Meppel was het harken. "Het was zwaar. We hadden wind tegen, het hagelde en we hadden al zes dagen in de benen zitten."

Gelukkig kregen ze onderweg een oppepper, zegt Ruby. "Op het moment dat we er echt doorheen zaten, kwamen we een oude rot tegen, een schaatsmeneer. Die gaf ons een boost. 'Meiden, jullie kunnen dit. Niemand doet jullie dit na!' We hebben de rugtassen weer op de rug gedaan en zijn verder gegaan. Dit hadden we echt even nodig."

De dames delen hun avonturen op Instagram. "We hopen dat andere skeeleraars hun mooiste routes ook delen, dan delen wij die met de rest van Nederland." Tot nu toe staat de route Leeuwarden-Groningen bovenaan. "Dat was supersmooth."

Vrijdag skeeleren ze naar Lelystad, zondag keren Ruby en Sacha terug in het Brabantse land. Na 611 kilometer en negen dagen rollen ze dan Breda weer binnen.

