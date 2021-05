Sterke Van Gerwen zet deze week grote stap naar halve finale Premier League

Michael van Gerwen op de goede weg (foto: Lawrence Lustig/PDC). vergroot

Michael van Gerwen heeft deze week goede zaken voor zichzelf gedaan in de Premier League of Darts. Waar de darter uit Vlijmen in de voorgaande twee blokken van de dartscompetitie wisselvallig gooide én presteerde, wist Van Gerwen nu driemaal achter elkaar te winnen. Tegelijkertijd morst de concurrentie punten en dus staat Van Gerwen weer aan kop.

En als hij bij de beste vier hoort na zestien speelrondes, plaats Van Gerwen zich voor de finaledag. Door zijn prestaties van afgelopen week is die kans groter geworden. Van Gerwen moet nog vier potjes gooien om in de top van de ranglijst te blijven staan.

De laatste dagen maakte Van Gerwen een frisse en goede indruk. Net als de voorgaande weken was de darter uit Vlijmen gebrand om te laten zien wat hij kan. En ditmaal lukte het hem bij vlagen heel goed. Zeker in de partijen tegen Dimitri van den Bergh en James Wade zag men de oude Van Gerwen weer terug met gemiddeldes van ruim boven de 105.

Vrijdagavond benadrukte Van Gerwen nog maar eens dat hij het lekkere gevoel te pakken heeft en goed in vorm is. Tegenstander James Wade gooide een goede partij tegen Van Gerwen (110 gemiddeld), maar 'Mighty Mike' was genadeloos, miste bijna niet op de dubbels, gooide hoge finishes uit en won vrij eenvoudig met 8-3.

Zeer belangrijke zege

Een dag eerder, toen Van Gerwen het opnam tegen Johnny Clayton, was hij ook al gebrand op een overwinning. Het duel met de Welshman was zeer belangrijk, aangezien Van Gerwen op dat moment maar één punt voorsprong had op Clayton.

Van de drie wedstrijden die Van Gerwen gooide deze week, was de partij tegen Clayton van het minste niveau, maar achteraf kan geconcludeerd worden dat het wel een zeer belangrijke overwinning was voor de ranglijst. Bij een nederlaag zou Van Gerwen opnieuw achter de feiten aan hebben gelopen, maar nu kon hij in de goede flow blijven.

Ontketend

Die goede flow zette Van Gerwen een dag eerder in, toen hij ontketend was in de partij met mede-koploper Dimitri van den Bergh. Van Gerwen gooide zijn hoogste gemiddelde in de Premier League tot nu toe (109,9) en was zeer goed op de dubbels.

Het verschil met de wisselvallige Van Gerwen van zo'n anderhalve week was groot. Juist tegen James Wade en Johnny Clayton ging het voorgaande weken mis. Dat Van Gerwen nu juist die partijen wint, toont zijn goede ontwikkeling.

Fans weer terug

Het goede gevoel zal Van Gerwen mee moeten nemen naar het slot van de Premier League. Dan zal er voor het eerst sinds lange tijden ook weer eens publiek bij zijn.

En dat kan Van Gerwen alleen maar beter maken, zo denkt hij zelf ook. “Het boeit me niet of ze voor of tegen me zijn. De fans geven me net dat zetje extra om te laten zien wat ik kan. Duizend fans is niet veel, aangezien ik meer gewend ben. Maar ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn om weer voor fans te gooien.”

