Racoon treedt op in Den Bosch voor 3500 toeschouwers: 'Net als voor corona'

Racoon treedt op. vergroot

Racoon trad vrijdagavond op in de Brabanthallen in Den Bosch. Het was een Fieldlab-concert, om onderzoek te doen naar het gedrag van bezoekers. Alle bezoekers, 3500 in totaal, werden van tevoren getest.

Anderhalve meter afstand houden was door het testen niet nodig. "Het voelt net zoals voor corona", laat een bezoeker van het concert aan Omroep Brabant weten. "Het voelt wel heel gek dat anderhalve meter afstand houden nu niet nodig is."

Voor Racoon was het de eerste grote show sinds de coronacrisis. "We zijn ontzettend blij dat we na lange tijd weer voor een volle zaal gaan optreden", liet de band eerder weten.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.