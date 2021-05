Auto op zijn kop in tuin bij ongeluk in Chaam

Foto: Perry Roovers / SQ Vision Foto: Perry Roovers / SQ Vision Foto: Perry Roovers / SQ Vision Foto: Perry Roovers / SQ Vision Foto: Perry Roovers / SQ Vision Foto: Perry Roovers / SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/6 Foto: Perry Roovers / SQ Vision

Bij een ongeluk op de Baarleseweg in Chaam is zaterdagmiddag een auto op zijn kop in de voortuin van een huis terechtgekomen. Bij het ongeluk nabij de Legstraat waren drie auto's betrokken en er raakten meerdere mensen gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.

De weg werd afgesloten voor verkeer en de politie stelt een onderzoek in. Drie ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen. Hoe ernstig de verwondingen waren is niet duidelijk. De ravage op de weg is groot.

