Fietser zwaargewond bij ongeluk in Geldrop

Bij een ongeluk op de Sluisstraat in Geldrop is zaterdag een fietser zwaargewond geraakt. Er landde een traumahelikopter om hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De fietser werd in een bocht van de Sluisstraaat geraakt door een auto. Hij viel en kwam daarbij hard op zijn hoofd terecht. De weg werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten.

