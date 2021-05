Man betrapt met 21 kilo hasj en hennep in zijn auto

Archieffoto politie vergroot

Politieagenten hebben vrijdag een 48-jarige man uit Den Bosch betrapt met 21 kilo hasj en hennep in zijn auto. Bovendien had hij 2000 euro contant geld bij zich. De drugs zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Ook het geld moest hij inleveren.

Politiemensen controleerden de auto in de Pastoor van der Zijlestraat in Waalwijk. De agenten zagen meteen dat de auto gevuld was met grote boodschappentassen en kartonnen dozen. Tijdens de controle bleek dat die gevuld waren met verschillende soorten softdrugs.

De man is aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet en naar het cellencomplex van de politie gebracht.

