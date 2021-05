Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans - SQ Vision Foto: Jack Brekelmans - SQ Vision Foto: Jack Brekelmans - SQ Vision Foto: Jack Brekelmans - SQ Vision Foto: Jack Brekelmans - SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/6 Brand verwoest gastenverblijf in Moergestel

Bij een brand aan de Heiligenboom in Moergestel is zaterdagmiddag een gastenverblijf volledig verwoest. Daarbij kwamen grote donkere rookwolken vrij, die vanaf Tilburg te zien waren. Niemand raakte gewond.

De brand werd rond drie uur 's middags ontdekt in een schuur achter een woning. Volgens omstanders zaten er twee appartementen in de schuur. De woning en bijhorende manege raakten niet beschadigd door het vuur. Maar de brandweer kon niet voorkomen dat het gastenverblijf volledig werd verwoest door de brand. "Gelukkig was er niemand binnen, dus er zijn ook geen slachtoffers gevallen", zegt de brandweer.

Rustige omgeving

Ondanks dat er flinke rookwolken vrijkwamen, had niemand er last van. "Het is daar redelijk rustig. Er zit wel een manege, maar er staan nauwelijks woningen naast", aldus de brandweer.

Om kwart over vier was de brand onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

