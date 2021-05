Hevige rookwolken bij brand in gastenverblijf Moergestel

Bij een gastenverblijf aan de Heiligenboom in Moergestel heeft zaterdagmiddag een brand gewoed. Daarbij kwamen grote donkere rookwolken vrij. Niemand raakte gewond.

Rustige omgeving Ondanks dat er flinke rookwolken vrijkwamen, had niemand er last van. "Het is daar redelijk rustig. Er zit wel een manege, maar er staan nauwelijks woningen naast", aldus de brandweer.

Om kwart over vier was de brand onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.