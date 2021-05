Lachgaskoerier slingert met 130 kilometer per uur over deA58

(foto: verkeerspolitie_zwb). vergroot

Een lachgaskoerier is vrijdagnacht aangehouden omdat hij in zijn bestelbusje met 130 kilometer per uur over de A58 slingerde. Hij bleek helemaal geen lachgas te mogen vervoeren.

De man reed eerst slingerend over de weg. Volgens de verkeerspolitie trapte de bestuurder van de bestelbus ter hoogte van de afrit vol op de rem. Hierdoor blokkeerden zijn vier wielen en ontstond er een enorme rookwolk. De agenten roken het verbrande rubber en besloten hem staande te houden.

Toen zagen ze dat hij meerdere lachgastanks vervoerde. Hij had daar echter geen papieren voor. Lachgaskoeriers moeten de juiste papieren hebben, een cursus gevolgd hebben en de gevaarlijke stoffen op een speciale manier vervoeren in hun bus. Tegen de bestuurder en de eigenaar van het bedrijf is proces-verbaal opgemaakt.

Amfetamine

Uit een speekseltest bleek dat de man mogelijk amfetamine had gebruikt. Hij moest daarom mee naar het bureau waar een arts bloed af heeft genomen. De uitslag van de test volgt later.

