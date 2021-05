RKC komt in spektakelstuk niet verder dan een punt tegen VVV

Wachten op privacy instellingen... Verdediger Ahmed Touba in de strijd om de bal Volgende Vorige vergroot 1/2 Melle Meulensteen algemeen verhaal VVV-uit

RKC is tegen VVV niet verder gekomen dan een punt. In een waar spektakelstuk werd het 3-3. Een penalty vijf minuten voor tijd zorgde ervoor dat RKC een broodnodig punt pakt in de strijd tegen degradatie. Wat viel er verder op in Stadion De Koel.

Yannick Wezenbeek

1. Twee identieke tegentreffers

Voor de wedstrijd in Venlo werd er in wedstrijden van RKC gemiddeld 2,45 keer gescoord in een wedstrijd. De Waalwijkers zijn na hekkensluiter ADO de minst scorende ploeg van de Eredivisie. Dat er dan bij rust een 2-2 tussenstand op het scorebord stond was een ware verrassing te noemen.

Fred Grim zal vooral in de rust de nadruk hebben gelegd op het feit dat de twee tegengoals haast identiek aan elkaar waren. Al na drie minuten had Georgios Giakoumakis een voorzet vanaf de rechterkant verwerkt tot doelpunt, iets wat zijn collega-aanvaller Joshua John keurig nadeed vlak voor rust. Wederom kwam de voorzet vanaf de rechterkant en wist de spits voor zijn directe tegenstander te komen. Het waren twee goals waarbij je kunt afvragen hoe er tot tweemaal toe vanaf rechts vrij eenvoudig een bal voorgegeven kon worden en hoe tot tweemaal toe een aanvaller eenvoudig voor zijn directe tegenstander kon komen.

Ook Melle Meulensteen zag de twee identieke tegentreffers. Hij legt uit wat er fout ging:

2. Onnodig

De tegengoals van VVV waren naast identiek vooral ook onnodig te noemen. Want na de vroege voorsprong van de thuisploeg was het RKC dat de volledige controle had over de wedstrijd. Het wist na een prachtige assist van Ahmed Touba via Thijs Oosting langszij te komen. En kwam via een schot van Cyril Ngonge ook op voorsprong. Waarbij je bij de laatste goal nog een kanttekening kan zetten of die had moeten tellen aangezien de man van de assist, Richard van der Venne, een overtreding leek te maken bij het veroveren van de bal.

Maar bij een 2-1 voorsprong had het er geen schijn van dat RKC nog in de problemen zou komen. VVV leek al vroeg verslagen. De Venlonaren pakte in januari voor het laatst punten en verloren sindsdien alle competitiewedstrijden. De thuisploeg lag al klaar onder de Waalwijkse guillotine maar door onoplettendheid bij de Brabanders liet het de Limburgers toch ontsnappen.

3. Rollercoaster aan emoties

Een 2-2 ruststand is al niet iets alledaags maar VVV en RKC maakte er in De Koel een waar spektakelstuk van. Er stond natuurlijk veel druk op de wedstrijd. RKC zou bij een overwinning zich zo goed als veilig spelen terwijl voor VVV deze wedstrijd kon worden gezien als laatste strohalm.

Want ook na rust gebeurde er weer van alles. Een bal op de paal, penaltymomenten, geweldige reddingen van de goalies maar vooral heel veel kansen. Ruim tien minuten voor tijd lijkt Vito van Crooij VVV naar de overwinning te koppen. Donkere wolken leken zich samen te pakken boven Waalwijk maar een handsbal in de zestien redde RKC. De penalty vijf minuten voor tijd werd benut door Ngonge. Wie dacht dat het daarmee gedaan was met het spektakelstuk kwam bedrogen uit.

In de slotfase was het voor VVV vrouwen en kinderen eerst en moest er met man en macht tegengehouden worden door RKC. Met hangen en wurgen bleef de uitploeg overeind en pakt het een zeer belangrijk punt in de strijd tegen degradatie.

Hoe belangrijk het punt gaat zijn wordt volgende week duidelijk wanneer de laatste twee speelrondes op het programma staan. Eén ding is zeker. RKC is nog zeker niet veilig.

Cyriel Ngonge benutte vijf minuten voor tijd de penalty die RKC nog een punt bezorgde. Ondanks dat hij brutaal de bal pakte had hij wel zenuwen:

