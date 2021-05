Auto knalt op boom in Nispen, inzittende raakt gewond

Foto: Christian Traets/SQ Mediavision vergroot

Een auto met vijf inzittenden is zaterdagavond zwaar beschadigd geraakt toen die op een boom knalde aan de Kerkweg in Nispen. Een van de inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aard van de verwondingen is. Een traumahelikopter rukte uit voor het ongeval.

Een tweede persoon, mogelijk de bestuurder, is aangehouden. Waarom hij mee moest naar het politiebureau, is nog niet bekend.

Na de botsing belandde de wagen deels in de sloot aan de andere kant van de weg. De Kerkweg was lange tijd afgesloten vanwege het eenzijdige ongeval. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf en de politie is een onderzoek gestart.

