Auto met vijf mensen botst op boom, bestuurder had te veel gedronken

Foto: Christian Traets/SQ Mediavision vergroot

Een auto met vijf inzittenden is zaterdagavond op een boom gebotst langs de Kerkweg in Nispen. De bestuurder, een 29-jarige man uit het Belgische Essen, had te veel gedronken en is aangehouden. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.

Paul Ruiter & Peter de Bekker Geschreven door

Het ongeluk gebeurde rond acht uur. Een van de inzittenden raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

Sloot

Na de botsing belandde de auto deels in de sloot aan de andere kant van de weg. De Kerkweg werd lange tijd afgesloten vanwege het ongeluk, waarbij geen ander verkeer betrokken was. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf en de politie is een onderzoek gestart.

Christian Traets/SQ Mediavision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.