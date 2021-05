Zomerse zondag na valse start, maar daarna is het weer gedaan met de pret

Foto: Peter van der Schoot vergroot

Wie blij wordt van zomerse temperaturen, wacht een fijne zondag. Het kan in Brabant wel 27 graden worden, vertelt Alfred Snoek van Weerplaza. Maar hij waarschuwt ook voor een paar 'venijnige buitjes'.

"Het was zondagochtend met een temperatuur van 17 of 18 graden al mild buiten", vertelt Alfred. "Prima weer. Maar rond kwart voor negen kwamen vanuit Frankrijk en België de eerste buien opzetten, met onweer. Eén bui net ten oosten van Tilburg en een andere trok over het uiterste westen van de stad. Onder meer in de buurt van Kaatsheuvel werden een paar klappers gemeld. De buien trokken noordoostwaarts en zorgden ervoor dat het zomerse weer even onderbroken werd."

Zomerse waarden

Maar daarna is het weer de beurt aan de zon. "Die zorgt ervoor dat de temperatuur uiteindelijk 's middags zomerse waarden gaat bereiken van 25, 26 en op een enkele plek misschien wel 27 graden."

Maar er zijn wel nieuwe buien op komst. "Maar ik denk dat die buien in Brabant pas later in de avond en vooral in de nacht ontstaan."

Barbecue

"Dit betekent dat het zondagavond nog lang warm zal zijn. Prima weer om nog even lekker lang buiten te zitten, in de tuin", vertelt Alfred. "Daar hebben we dit voorjaar al zolang naar uitgekeken. Dit is de eerste avond dat het op uitgebreide schaal kan. Ik denk dat we overal in woonwijken de barbecues zullen ruiken."

Maar met de buien die zondagavond en -nacht over Brabant trekken, hebben we maandag ook nog te maken. "Maar het beeld is wel heel wisselend. Op de ene plek valt het allemaal heel erg mee, zowel zondagnacht als maandag. Maar op een andere plek krijg je te maken met een flinke plensbui. De verschillen zijn regionaal echt groot."

Van alles wat

Die buien gaan de warme lucht verdrijven. "Maandag is het nog wel 18 of 19 graden in de middag, op momenten dat de zon even door de bewolking heen prikt. Maar na maandag komt de warmte niet terug. Maar het wordt ook niet koud hoor, een graad of 17. Vrij normaal voor deze tijd van het jaar. We krijgen komende week verder te maken met wisselvallig weer. Elke dag valt wel wat regen of zijn er buien, maar ook de zon laat zich elke dag even zien. We krijgen dus van alles wat. Heel normaal weer."

