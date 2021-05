Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/7 Vermiste man (73) in Eindhoven: Veteranen Search Team helpt bij zoektocht

De politie is zondag in Eindhoven op zoek naar een vermiste man van 73 jaar oud. Ze wordt daarbij geholpen door zo'n honderd mensen van het Veteranen Search Team. Zondagmiddag kwam er een melding dat hij om halftwee mogelijk gezien was in Valkenswaard of Dommelen.

De man is weggelopen uit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven waar hij als patiënt was opgenomen. Daar is hij zaterdagavond om elf uur voor het laatst gezien.

De zoektocht wordt zo massaal ingezet omdat er ernstige zorgen zijn over zijn gezondheid. De politie zegt niet wat er met de man aan de hand is, "maar voor zijn gezondheid is het beter als hij snel gevonden wordt." Ze vraagt getuigen die de man gezien hebben, te bellen met 112.

De zoektocht is vooral gericht op het gebied ten westen van het ziekenhuis tot aan het terrein van de GGZE in Eindhoven-Noord.

Signalement

Via social media vraagt ze de hulp van mensen die de man eventueel gezien hebben. Het signalement van de man:

Blanke man

73 jaar oud

1.95 meter

Stekelig grijs haar

Grijze trui

Roze broek

Rechteroog is vermoedelijk afgedekt met een wit doekje

Het Veteranen Search Team wordt soms gevraagd om te helpen bij een vermissing. Het team bestaat uit veteranen en mensen uit andere geüniformeerde diensten. Het zoekteam wordt niet zo vaak ingezet, dus dit zegt mogelijk iets over de urgentie van de zoektocht.

