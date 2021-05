Code geel vanwege stevige onweerbuien en windstoten

Er worden zondagavond stevige onweersbuien verwacht in onze provincie. Voor heel Brabant geldt daarom code geel, waarschuwt de KNMI.

Halverwege de avond trekken flinke onweersbuien het zuidwesten van het land binnen. Lokaal is hagel mogelijk en er kunnen zeer lokaal zware windstoten optreden tot 75 kilometer per uur.

Ook kan er in korte tijd veel regen vallen, met lokale wateroverlast tot gevolg. De buien trekken in de tweede helft van de avond over de westelijke helft van het land richting het noorden.