Onweersbuien zijn verdwenen, maar het blijft stevig waaien

Een onweersbui in Rijsbergen (foto: Anja Bastiaansen). Dreigende lucht in Budel zondagmiddag (foto: Ben Saanen). Volgende Vorige vergroot 1/2 Een onweersbui in Rijsbergen (foto: Anja Bastiaansen).

Een paar stevige onweersbuien trokken zondagavond over Brabant. Voor heel de provincie was om die reden code geel afgekondigd. Die waarschuwing werd in de loop van de nacht weer ingetrokken.

Rebecca Seunis Geschreven door

Halverwege de avond trokken onweersbuien het zuidwesten van het land binnen. Vooral in de kustprovincies ging het even los, maar ook in Brabant viel lokaal een klap onweer.

De buien trokken aan het begin van de nacht weg. Wel bleef het stevig waaien. Ook maandagochtend staat er nog een forse wind. In grote delen van de provincie gaat het om windkracht 4 tot maximaal 5.

In Dommelen viel een eikenboom om door de harde wind. Dit gebeurde aan het Jorisdal. De boom belandde in de voortuin van een huis. Niemand raakte gewond.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

