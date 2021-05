'Vrouw van PSV-speler Eran Zahavi vastgebonden en mishandeld bij overval'

Eran Zahavi. vergroot

In Amsterdam is zondagmiddag een overval gepleegd op het huis van PSV-speler Eran Zahavi. Dat meldt Het Parool. Bij de overval zou de vrouw van Zahavi vastgebonden en mishandeld zijn in het bijzijn van haar kinderen. De Israëliër was op dat moment met PSV in Tilburg voor de uitwedstrijd tegen Willem II. Zahavi ging, nadat het slechte nieuws hem bereikte, direct terug naar Amsterdam naar zijn vrouw en kinderen.

Volgens de krant werd de politie iets voor 16.00 uur gealarmeerd over de overval. “De politie doet geen uitspraken over de identiteit van het slachtoffer. Een woordvoerder bevestigt dat er zondagmiddag een overval heeft plaatsgevonden aan de Arenborg in Buitenveldert. Daarbij zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. Er zijn veel agenten op de been en er is ook een politiehelikopter ingezet. De politie doet onderzoek en wacht een eventuele aangifte af”, schrijft Het Parool.

Volgens PSV ontbrak Zahavi bij het Eredivisieduel vanwege privéomstandigheden’, zo meldde de club op Twitter.

