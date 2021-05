Ernstig ongeluk met vrachtwagen en auto in Tilburg

Een vrachtwagen en een auto zijn maandagmorgen op elkaar gebotst op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Twee inzittenden van de auto raakten gewond.

Door de klap is de auto tientallen meters verderop in de berm terechtgekomen, helemaal aan de andere kant van de weg. De twee inzittenden zaten bekneld in de auto, die zwaar beschadigd raakte. De brandweer moest de gewonden uit de auto halen. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De ander wordt nog ter plekke behandeld.