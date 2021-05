Familieruzie loopt uit de hand in Breda, steekpartij en arrestaties

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een ruzie in de familie is zondag enorm uit de hand gelopen in een huis in het centrum van Breda. Twee mensen zijn opgepakt.

Een 53-jarige vrouw had ruzie met haar partner van 56. Die ruzie escaleerde en de man greep zijn vriendin onder meer bij haar keel. Ook werd zij door hun hond in haar arm en been gebeten.

In het huis was ook de 17-jarige zoon van de vrouw aanwezig. Hij stak de partner van zijn moeder met een mes in zijn buik.

Naar ziekenhuis en cel

Zowel de 17-jarige jongen als de partner van de vrouw is aangehouden. De man moest eerst in het ziekenhuis worden behandeld aan zijn verwondingen. De vrouw moest voor behandeling naar de huisarts.

De hond is door een bekende van het gezin meegenomen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.