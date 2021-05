Eerst moesten de grote grazers weg bij Dorst, nu komen ze weer terug

Archieffoto: Ben Saanen vergroot

Grote grazers keren in oktober of november terug in de boswachterij Dorst, ook bekend als natuurgebied Surae. Zo’n tien tot twaalf galloway-koeien grazen er dan in het hart van het gebied de overtollige begroeiing weg. Drie jaar geleden moest een kudde Schotse Hooglanders juist weg uit Surea.

In 2018 waren er enkele incidenten met boze Schotse hooglanders en bezoekers van het natuurgebied. “Door de drukte was het toen veel te onrustig voor de dieren”, zegt boswachter Patrick Raats.

Volgens hem werd het steeds drukker in het natuurgebied en hielden mensen zich niet aan de afspraken. “Bijvoorbeeld op dertig meter afstand van dieren blijven en honden aan de lijn te houden. De kudde werd steeds onrustiger. Toen hebben we besloten de Schotse hooglanders uit het gebied te halen. Ook al omdat het contract met de boer was afgelopen.”

Saai gebied

Met het vertrek van de Schotse hooglanders verdween ook het aanzicht van het gebied. “Na een jaar zagen we dat het weer dicht begon te groeien, terwijl we willen dat het een open gebied blijft. Een alternatief zou machinaal maaien zijn, maar dan wordt het een saaie omgeving. We willen het gebied zijn biodiversiteit teruggeven. Toen is er besloten de grote grazer terug te laten keren.”

Steeds vaker krioelt het in het natuurgebied van de wandelaars met of zonder hond, fietsers, mountainbikers en ruiters. Daarom wil de boswachterij iedere recreant zijn eigen gebied geven. “Zo komen de grote grazers in de kern van het gebied, waar alleen wandelaars zonder hond mogen komen. Dat gebied is afgesloten voor fietsers, ruiters en wandelaars met een hond”, beschrijft Raats.

Eigen wandel- en fietspaden

Het gebied waar de grazers gaan lopen is zo’n tweehonderd hectare groot, daarnaast blijft er nog zo’n vijfhonderd hectare over voor de andere gebruikers. “Die krijgen ieder eigen wandel- of fietsroutes en ruiterpaden. Ze worden om het gebied van de grazers heen geleid. Er zijn geen verstorende elementen meer voor galloways.”

Verder komen er alleen maar galloway-koeien in de boswachterij Dorst en blijven de stieren en kalfjes bij de eigenaar. “Dat scheelt ook. In het natuurgebied zijn straks alleen rustige volwassen dieren.”

