De Biesbosch Buffel Challenge, een wielerronde zonder peloton en publiek

Ondanks COVID-19, gaat de Omloop van de Biesbosch dit jaar toch door. De wielerwedstrijd startte afgelopen weekend en loopt door tot en met zaterdag 15 mei. Renners rijden alleen, op een moment dat goed in hun agenda past.

“Het parcours kan coronaveilig en solistisch gereden worden op een dag en tijdstip dat het hem of haar schikt”, vertelt Jan Groeneveld. “De beste renners komen op een virtueel podium, maar krijgen wel echte prijzen. Wat je nodig hebt, is sterke benen en een app.”

Gaan met die banaan

Geen peloton, geen wegen die zijn afgezet en geen volgwagens, maar een app die de Omloop van de Biesbosch toch mogelijk maakt. “Meedoen kan op het wedstrijdparcours ‘De Grote Groene Uitdaging’”, vertelt Groeneveld. “Je registreert je rit op Strava onder de naam ‘Biesbosch Buffel Challenge’ en gaan met die banaan.”

In de Biesbosch Buffel Challenge zijn er drie klassen. “Deelnemers in de sportklasse rijden drie ronden”, vertelt Groeneveld. “De amateurs rijden er zes en de elite mogen negen ronden aan de bak. Die mogen het gevecht met de elementen aan over een afstand van 81 kilometer."

Strava is meedogenloos

De onder sporters veel gebruikte app Strava is makkelijk, maar ook meedogenloos. "We kunnen precies zien wie in welke klasse heeft meegedaan en wat de gemiddelde snelheid was."

“Deelname is in principe gratis, maar een bijdrage is meer dan welkom”, aldus Jan Groeneveld. “De helft van wat we binnenkrijgen aan donaties schenken we namelijk aan de Scouting Altenagroep. Zij hebben recent een brand gehad in hun opslag waarbij veel materiaal verloren is gegaan. Die verdienen wel een financieel steuntje in de rug.”

In 2019 werd de Omloop van de Biesbosch voor het eerst gehouden vergroot

