John van den Heuvel over overvallen op BN'ers: 'Wees heel voorzichtig'

Zahavi zondag na de overval bij zijn huis in Amsterdam (foto: Lorenzo Derksen / Inter Visual Studio). vergroot

Bekende Nederlanders die te maken krijgen met overvallers in eigen huis, Zahavi is niet de eerste die het overkomt. Nikkie de Jager bijvoorbeeld, en Rene van der Gijp, zij kunnen erover meepraten. Misdaadverslaggever John van den Heuvel legt hij wat hen, behalve hun geld en spullen, tot mikpunt maakt.

Lola Zopfi & Ilse Schoenmakers Geschreven door

De Rolexbende maakte in 2018 en 2019 meerdere slachtoffers onder bekende Nederlanders of familie daarvan en plande nog meer overvallen op bekende voetballers als Dusan Tadic en Steven Bergwijn.

Misdaadverslaggever John van den Heuvel zegt na de overval op het gezin van PSV'er Zahavi desgevraagd: “De overeenkomst met eerdere overvallen zoals die van de Rolexbende is er zeker. Maar ondanks dat de werkwijze hetzelfde is, wil dat niet zeggen dat het om dezelfde dadergroep gaat. Je ziet in dit soort groepen heel vaak ‘copycat’ gedrag; ze nemen elkaars werkwijze over.”

Van den Heuvel vertelt hoe dit soort overvallen verleidelijk zijn, relatief eenvoudig om te plegen. “Iedereen weet dat bij artiesten of bij voetballers best wel wat te halen valt. Die hebben vaak dure kleding, tassen, horloges, of sieraden. Zeker bij voetballers is het ook makkelijk om hun agenda een beetje in de gaten te houden.”

Het is daarna een fluitje van een cent om te achterhalen waar iemand woont.

Criminelen zoeken uit wanneer voetballers moeten trainen of wedstrijden hebben en slaan dan toe, vertelt Van den Heuvel. “Het is daarna een fluitje van een cent om te achterhalen waar iemand woont. Als je bij de training van PSV staat te wachten en je de spelers daarna ziet vertrekken en hun auto’s volgt, dan ben je zo bij het thuisadres. Dan hoef je alleen nog maar te zoeken naar het juiste moment om toe te slaan.”

Maar niet alleen voetballers zijn mikpunt. Zo werd YouTube-ster Nikkie de Jager eerder thuis door overvallers vastgebonden en geslagen en werd ook voetbalanalist René van der Gijp slachtoffer.

Voorzichtigheid is volgens van den Heuvel op zijn plaats. Dat vindt ook Mario Loeffen, die werkt als 'overvalpreventietrainer'. Ook hij legt uit dat bewustwording van voetballers en BN’ers belangrijk is. “Niet alles op internet ‘showen’ en scherm je thuisadres goed af. De club (bij voetballers) is hier ook verantwoordelijk voor.”

Loeffen legt uit dat er een toegenomen handel is in uniformen. “Door de coronamaatregelen is er veel kleding van maaltijdbezorgers verkocht. Daar wordt misbruik van gemaakt. En zeker nu in coronatijd bestellen mensen vaak eten en doen ze toch de deur open.”

Van den Heuvel waarschuwt ook: “Als er aangebeld wordt door iemand in een bezorgers jas, ben dan heel voorzichtig voordat je opendoet!”

"Stel kritische vragen om erachter te komen of het echt een bezorger is voordat je de deur opendoet."

Van den Heuvel zegt dat er wel een kans is dat de overvallers die het huis van Zahavi binnendrongen, gepakt worden. “In de buurt hangen gelukkig veel camera’s. Met dat beeldmateriaal, een vluchtauto of een getuigenverklaring kun je mogelijke daders achterhalen. Dat is in het verleden ook zo gegaan bij de overvallers op René van der Gijp en Nikkietutorials.”

Martijn van Agtmaal is werkzaam bij Safety First training en is gespecialiseerd in veiligheid. Hij geeft een tip: “Criminelen zoeken de weg van de minste weerstand. Wat kan helpen is een videodeurbel. Leer je gezin hoe je ‘security questioning’ doet. Oftewel: stel kritische vragen om erachter te komen of het echt een bezorger is voordat je de deur opendoet.”

Ook zegt hij dat je moet nadenken over wat wel en niet handig is om in je huis te bewaren.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.