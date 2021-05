Kaartjes laatste concertreeks Michael Jackson gestolen: 'Collectors items'

De moeder van Celina met haar zus en nichtje in Londen waar ze naar het concert van Michael Jackson zouden gaan (privéfoto). Celina (midden) met haar zus en nichtje in Londen waar ze naar het concert zouden gaan (privéfoto). Volgende Vorige vergroot 1/2 De moeder van Celina met haar zus en nichtje in Londen waar ze naar het concert van Michael Jackson zouden gaan (privéfoto).

Bij een inbraak in meerdere garages in Tilburg zijn dit weekend onder meer twee originele entreekaartjes voor het laatste concert van Michael Jackson gestolen. “Collectors items”, zo zegt Celina (36) uit Tilburg. "Echt onvervangbaar." Ze roept de daders op de kaartjes terug te geven.

De kaartjes waren van haar en haar moeder. “Mijn moeder was en is nog steeds een groot fan”, legt ze uit. “Ik zou het zo jammer vinden als de speciale kaartjes nu op Marktplaats belanden." De tickets zaten in een doos die werd meegenomen bij een inbraak in een aantal garages aan de Predikherenlaan in Tilburg. In de garage van een tante hadden de ouders van Celina wat spullen opgeslagen. Dit omdat ze binnenkort gaan verhuizen.

De kaartjes waren van een concert uit de reeks laatste concerten die de King of Pop zou geven. De ‘This is It’-concertreeks die door het overlijden van de megaster op 25 juni 2009 nooit is doorgegaan.

"Mijn moeder wilde er absoluut bij zijn. Met zijn vieren zouden we naar het concert in Londen gaan."

“Het zijn speciale kaartjes”, legt Celina uit. “Zogenaamde holografische tickets. Als je ze beweegt dan gaat Michael op zijn tenen staan. Toen de concerten niet doorgingen, konden fans hun geld terugkrijgen. Maar je kon er ook voor kiezen de tickets te houden en dan kreeg je er een origineel begrafenisboekje bij. Echte collectors item. Uiteindelijk hebben mijn moeder en ik gekozen voor de kaartjes en het boekje."

“Net als de tickets zijn nu ook de boekjes weg”, zo vertelt Celina. In totaal hebben de dieven volgens haar elf garages opengebroken. “Alles is overhoop gehaald, maar het meest dierbare dat is weggehaald, zijn in ons geval echt deze Michael Jackson-spullen.”

Vooral de moeder van Celina, Rianne, was en is nog steeds groot fan van Michael Jackson. Toen de megaster zijn laatste concerten aankondigde, was ze er dan ook als de kippen bij om kaartjes te bemachtigen. “Ze wilde er absoluut bij zijn”, herinnert Celina zich. “En dat lukte. Met zijn vieren zouden we naar het concert in Londen gaan.”

"Bij de O2 Arena hebben we nog liedjes gezongen met andere fans"

Uiteindelijk zijn Celina, haar moeder, zus en nichtje, ondanks het overlijden van de superster, toch naar Londen gegaan. “Bij de O2 Arena hebben we nog liedjes gezongen met andere fans”, vertelt Celina. “Daar hebben we ook een T-shirt gekocht met daarop het nummer 12, want wij zouden naar het twaalfde concert uit de reeks gaan.”

De politie bevestigt de inbraak in elf kelderboxen aan de Predikherenlaan. Er is volgens een woordvoerder buurtonderzoek gedaan en de politie is op zoek naar camerabeelden. Verdachten in de zaak zijn er nog niet aangehouden. Er is onder meer aangifte gedaan van de diefstal van een elektrische fiets.

