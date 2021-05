Dit is waarom Niels 300 kilometer langs rioolzuiveringsinstallaties fietst

Wachten op privacy instellingen... Waterschapsbestuurder Niels Mureau op weg naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 Technicus Daan Aarts is blij met het bezoek van Niels Mureau

De 'Tour de RWZI' noemen ze het met een knipoog bij de waterschap Brabantse Delta. De grote ronde die bestuurder Niels Mureau op zijn fiets doet langs 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties in West-Brabant en Zeeland.

De fietstocht begint maandagochtend in alle vroegte vanaf zijn boerderij in Wagenberg. "Door de coronacrisis hebben we weinig direct contact met onze mensen in het veld. Daarom ga ik alle locaties af zodat we weer eens goed bij kunnen praten', aldus Mureau.

Ben er best wel een beetje nerveus over

Met een route van 130 kilometer langs 8 rioolwaterzuiveringsinstallaties, staat deze maandag een stevig ritje op het programma. "Langs Chaam, Baarle-Nassau, Riel, Rijen, Kaatsheuvel, Waalwijk, Waspik, Oosterhout en dan weer naar huis. Ben er best wel een beetje nerveus over, want heb nog nooit op één dag meer dan 100 kilometer gefietst", glimlacht Niels.

Mureau mist het persoonlijke contact met de medewerkers van het waterschap. "Via een beeldscherm of telefonisch contact is toch heel anders dan echt mensen ontmoeten. Dat ga ik vandaag een klein beetje inhalen."

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties praat Niels met medewerkers, maar dat doet hij ook onderweg. Elke etappe fietst er een andere collega van het waterschap met hem mee om bij te praten.

Maar dat was ook best spannend voor de medewerkers, toen nog niet bekend was of ze besmet konden raken.

De waterschapsbestuurder ziet het ook als een ludieke manier om zijn waardering uit te spreken naar de medewerkers. "Op de waterzuiveringen werken wij ook mee aan de bestrijding van corona. Doordat we monsters van het afvalwater namen konden we vroegtijdig corona ontdekken. Maar dat was ook best spannend voor de medewerkers, toen nog niet bekend was of ze besmet konden raken."

De negen andere installaties - in Lage Zwaluwe, Willemstad, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, Halsteren, Bath, Ossendrecht, Putte en Breda - komen volgende week maandag aan de beurt. Samen goed voor een fietstocht van 175 kilometer.

