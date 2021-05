Inbrekers gewapend met paraplu stelen geld uit melkautomaat

Diefstal uit zuivelautomaat in Uden. vergroot

Een zuivelautomaat in Uden werd opengewrikt door een tweetal dat de zinnen op de kas gezet had. De politie is op zoek naar de twee en beelden van hen zijn te zien in Bureau Brabant. Terwijl ze er juist alles aan gedaan hebben om niet op beeld te verschijnen met hun belangrijkste gereedschap: een paraplu.

Zodra de man en de vrouw in de ruimte komen waar de zuivel verkocht wordt, steekt een van de twee een paraplu op. Ze weten precies waar de camera hangt en ze denken dat ze ongezien kunnen doen waarvoor ze gekomen zijn. De man is toch even te zien, terwijl hij de automaat probeert open te wrikken. Ook de vrouw is bij het binnenkomen te zien.

Het resultaat van hun actie is veel schade aan de melkautomaat. De twee maakten een kleine buit.

