Overvaller met enorm mes jaagt winkelmedewerker schrik aan

Bij een overval in april op een winkel in Zundert, trok de dader een enorm mes. Dat is te zien op beelden in Bureau Brabant. Een jonge winkelmedewerker werd hiermee de stuipen op het lijf gejaagd.

Fieke Nobel Geschreven door

Op woensdag 14 april wordt de winkel aan de Molenstraat in Zundert overvallen. De medewerker denkt dat de overvaller een klant is die een beetje staat te dralen. Ze vraagt hem zelf nog of ze hem kan helpen, maar dat hoeft niet. Niet lang daarna pakt hij een enorm mes uit zijn jas en loopt hij op haar af.

Zoveel mogelijk geld

De jonge winkelmedewerker schrikt zo van de situatie, dat ze niet meteen de kassa open krijgt. Ondertussen houdt de overvaller het mes in haar richting. Zodra de kassa opengaat graait hij zo veel mogelijk geld mee en loopt met zijn handen in zijn zakken het winkelcentrum uit.

De politie is op zoek naar een blanke man van 35 jaar of ouder. Hij is ongeveer 1,70 meter lang en lijkt iets gebogen te lopen. Hij droeg tijdens de overval een petje, donkere jas, spijkerbroek en zwarte sneakers met witte zolen.

