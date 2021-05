Man (74) wacht vastgebonden tot overvallers hele huis overhoop halen

Deze drie mannen sloegen toe in Geldrop. vergroot

Een man van 74 uit Geldrop moet vastgetaped aan zijn bed toezien hoe drie overvallers zijn hele huis overhoop halen. Hij komt de overval niet te boven en sterft een aantal maanden later.

Vorig jaar februari forceren om drie uur 's nachts drie mannen een raam. De drie komen binnen en vinden daar de bewoner van het huis. Ze moeten direct gezien hebben dat die door zijn hoge leeftijd geen partij voor hen is. Toch slaan ze hem hard in zijn gezicht, duwen ze twee priemen tegen zijn hals en zetten ze later ook nog een vuurwapen tegen zijn hoofd. Ze dreigen hem dood te schieten.

In Bureau Brabant blijkt dat de man na de overval tegen de rechercheurs zei: "Ik had blote benen dus de tape deed pijn. Ook hadden ze tape op mijn mond gedaan. Ik was ontzettend bang."

"Ze tilden mij op als een mummie."

In de hoop snel van de overvallers af te zijn, zegt de bewoner dat in zijn oude Mercedes een paar honderd euro ligt. Ze vinden dit, maar nemen er geen genoegen mee. Ze halen het hele huis overhoop maar vinden niets meer.

Vervolgens wordt de man op een stoel gezet. Hij zegt hier zelf over tegen de recherche: "Ze tilden mij op als een mummie. Ze hebben mij op een stoel gezet die boven stond. Ze bleven maar tapen, ik kon niks meer." Zo laten ze de man achter, voor even.

Als ze wegrennen worden ze gefilmd. De vastgebonden bewoner heeft ondertussen geen idee hoe hij los moet komen.

"Bedankt dat je me niet vermoord hebt."

Op de beelden is te zien dat een van de overvallers terug komt. Hij loopt het huis weer binnen, naar de vastgebonden man. Die zegt daar zelf over: "Even later kwam die dader terug. Ter hoogte van de trap legde hij het mes neer en zei dat ik me los kon maken als hij weer weg was. Hij gaf mij ook wat water. Ik gaf hem een hand en zei: "Bedankt dat je mij niet vermoord hebt."

