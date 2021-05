Man neergestoken tijdens ruzie in Aldi: verdachte opgepakt

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

In de Aldi aan de Aalsterweg in Eindhoven is maandagmiddag een man neergestoken. Hij kreeg ruzie met iemand in de winkel. De politie werd gebeld. Toen die onderweg was, is de man in zijn nek gestoken met een mes. Een verdachte, een andere man, is opgepakt.

Rond halfzes ging het mis. De gewonde man is in een toegesnelde ambulance behandeld. Zijn verwondingen vielen mee. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Mes met bloed in beslag genomen

De aanleiding van de ruzie is nog niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht. Het mes met bloed is in beslag genomen.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

