Noortje (24) wil af van goedbedoelde hulp: 'Vraag het eerst'

Al jaren strijdt Noortje van Lith (24) uit Roosendaal voor gelijke kansen en rechten voor mensen met een handicap. Nu werkt ze mee aan een campagne tegen ongevraagde hulp. "Ik kan die boodschappen ook zelf inpakken."

Het is vaak goed bedoeld, weet Noortje. "Mensen willen gewoon helpen. En begrijp me niet verkeerd, ik ben ook afhankelijk van die hulp. Maar de dingen die ik wél kan, doe ik ook het liefst zelf. Zo hou je de regie zoveel mogelijk in eigen handen."

"Dan heb ik het nog niet eens over die keren dat mensen me geld aanbieden omdat ik in een rolstoel zit."

Daarin valt nog genoeg winst te behalen. "Ik maak het dagelijks mee. Dan drukken mensen het knopje van de lift voor je in. Of ik ga met familie naar een restaurant en krijg als enige geen menukaart. Dat zou dan vervelend kunnen zijn. En dan heb ik het nog niet eens over die keren dat mensen me geld aanbieden omdat ik in een rolstoel zit."

Vaak helpt het volgens Noortje om het gewoon te benoemen. "Als ik vertel dat ik iets zelf kan, reageren de meeste mensen begripvol. Die zeggen dan dat ze er nooit bij stilgestaan hebben. Maar ik heb ook meegemaakt dat mensen gewoon rustig doorgaan met het inpakken van mijn boodschappen."

Nu krijgt Noortje de kans om dit probleem aan te kaarten en mensen bewust te maken van hun gedrag. "Ik werd een paar maanden gelegen benaderd door filmmaker Mari Sanders. Hij wilde een serie maken over hoe het is om in Nederland met een handicap te leven. Dat moest de kern worden van een nieuwe campagne: Vraag het eerst."

"Ik ging andere mensen ongevraagd helpen. Vonden ze toch best raar."

Zondagavond werd de eerste aflevering van Mari staat op uitgezonden op NPO 2. Noortje zit in de vierde en laatste aflevering op 30 mei. "Ik kan er niet teveel over verklappen, maar we hebben de rollen omgedraaid. Dus dan ging ik andere mensen ongevraagd helpen. Vonden ze toch best raar."

