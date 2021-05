Marino van Zelst (RedTeam): kiezen tussen langzaam of snel dalende cijfers

Organisatiewetenschapper en lid van het RedTeam Marino van Zelst (foto: Marino van Zelst). vergroot

Het kabinet moet kiezen tussen langzaam dalende besmettingscijfers (en dus volgende week versoepelen) of snel dalende (wachten met versoepelen), zegt Marino van Zelst van het RedTeam tegen Omroep Brabant. Van Zelst is organisatiewetenschapper en lid van een groep wetenschappers die de regering een tijdlang van advies voorzag.

Het demissionaire kabinet gaat pas over een week besluiten of twee dagen later de versoepelingen ingaan. Het gaat dan om stap twee in het openingsplan. Dat zal de boodschap zijn van minister De Jonge en premier Rutte in de persconferentie van dinsdag, zeggen ingewijden tegen de NOS.

Of er een echte piek gaat komen als het kabinet gaat versoepelen, is volgens Van Zelst maar de vraag. Hij ziet eerder een verschil tussen sneller en langzamer dalende besmettingscijfers. "Als we al in een dalende trend zitten, kan het zijn dat we minder snel gaan dalen. Als je snel wil dalen moet je versoepelingen nog even laten wachten."

"De druk op de zorg is nog steeds erg hoog."

Het is verstandig om volgende week pas te beslissen over de timing van stap twee in het openingsplan, zegt Van Zelst. "De druk op de zorg is nog steeds erg hoog, planbare zorg is afgeschaald. Aan de andere kant lijkt het erop dat het aantal opnames begint te dalen."

Toen de eerste stap van het openingsplan genomen werd, ging het kabinet ervan uit dat een daling van het aantal opnames was begonnen. Toch viel dat tegen, herinnert Van Zelst zich. "Nu zitten we in dezelfde situatie. Vanuit virusbestrijding kunnen we beter een weekje wachten. Maar er zijn ook andere belangen."

"Als ze positief zijn gaan ze niet meer naar de GGD."

De besmettingscijfers worden wat minder betrouwbaar, zegt het RedTeam-lid. "We zien dat het aantal tests omlaag gaat." De testbereidheid lijkt dus af te nemen.

Daarnaast kunnen mensen sneltesten doen en dat vertroebelt het beeld nog wat verder. "Als ze positief zijn gaan ze niet meer naar de GGD." En andersom denken ze bij een negatieve sneltest dat ze ook echt geen corona hebben maar die tests zijn voor 80 procent betrouwbaar. "Je kan dus alleen maar wachten tot je het in het ziekenhuis ziet gebeuren en dat heeft enige vertraging."

Aan een advies aan de politiek brandt Van Zelst zich niet. "Ik probeer het te interpreteren en te duiden maar wat het kabinet moet doen is echt aan hen."

