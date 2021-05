Auto belandt in het water in Helenaveen, bestuurder raakt zwaargewond

Wachten op privacy instellingen... Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto te water in Helenaveen, bestuurder zwaargewond naar ziekenhuis

Aan de Soemeersingel in Helenaveen is maandagnacht een auto in het water terechtgekomen. De 19-jarige bestuurder uit Vlierden raakte zwaargewond en is door duikers van de brandweer uit zijn auto gehaald.

Volgens een omstander is de automobilist gereanimeerd. De man uit Vlierden is met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De Soemeersingel loopt evenwijdig aan de Helenavaart. De bestuurder is vermoedelijk de controle over het stuur verloren, raakte daarna een brug en kwam in het water terecht.

Voor zover bekend was er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Het politieonderzoek loopt nog.

