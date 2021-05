Burgemeester Depla: 'Centrale crisisaanpak vanuit Den Haag afbouwen'

Burgemeester Paul Depla van Breda (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het is belangrijk dat de Rijksoverheid de touwtjes steeds meer uit handen geeft om goed uit de coronacrisis te komen. Ze moet ruimte geven aan de lokale aanpak door gemeenten, bedrijven, instellingen en verenigingen, vindt burgemeester Paul Depla van Breda, die voorzitter is van de commissie Sociale Impact Covid-19 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

"Momenteel bedenkt het kabinet als een projectmanager bijna letterlijk de coronaregels die wij allemaal in zijn geheel moeten uitvoeren", zegt Depla in het AD. "Ik begrijp die centrale crisisaanpak om het virus onder controle te krijgen. Maar zo'n top-downbenadering, daar moeten ze echt heel snel weer afscheid van nemen tijdens de opbouw van de samenleving. Want die is al begonnen."

Faciliteren is toverwoord

"Faciliteren wordt het toverwoord", stelt Depla in de krant. "De fixatie op de dinsdagpersconferentie waarin per wet maatregelen worden opgelegd voor het hele land, moet steeds verder worden losgelaten naarmate de acute gezondheidscrisis meer onder controle komt." Toch is hij er niet gerust op dat dat ook gaat gebeuren. "De neiging tot sturing blijft bestaan. Kijk naar het wetsvoorstel om testbewijzen voor toegang tot activiteiten in te kunnen zetten. Zo'n voorstel suggereert toch weer dat alles wederom vanuit Den Haag gaat komen. Dan zeggen we: jongens, hou op met dat voorschrijven."

Volgens Depla moeten de huidige problemen in de samenleving op een creatieve en passende manier worden aangepakt. De problemen zijn volgens hem ook niet nieuw. "Maar door de crisis is er de urgentie én de kans om veranderingen door te voeren: op de woningmarkt, binnen de ggz, bij het toeslagensysteem, noem maar op. We moeten dan wel aan de slag."

