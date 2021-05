Jurgen en Gonnie willen eindelijk gasten ontvangen in hun Italiaanse B&B

Gonnie en Jurgen Linssen. vergroot

Jurgen en Gonnie Linssen uit Helmond kunnen niet wachten totdat ze weer gasten mogen ontvangen in hun B&B La Vecchia Scuola in Montefano in Italië. De persconferentie van dinsdag van Mark Rutte en Hugo de Jonge wordt dan ook in Italië op de voet gevolgd.

"We hebben gisteren al gekeken of er iets was uitgelekt, maar helaas nog niet", vertelt Gonnie Linssen in het radioprogramma Wakker!

Samen met haar man Jurgen runt ze al vijf jaar een B&B in de Italiaanse regio Le Marche. Je kunt het slechter treffen. Na een aantal goede jaren met veel gasten blies corona het sprookje tijdelijk even uit. "Sinds oktober vorig jaar ontvangen we al geen gasten meer. Gelukkig mag er nu in Italië iets meer en komen dit weekeinde de eerste gasten weer over de vloer. We hopen dat er dinsdag ook vanuit Nederland groen licht komt of in ieder geval duidelijkheid wanneer het wel zou mogen."

"Met het bouwen van een schuur zijn we de coronatijd doorgekomen."

Het Helmondse stel kocht in 2016 in het dorp Montefano een oude school en maakte er een Bed & Breakfast van. "Daar is wel vijftien jaar aan voorafgegaan, maar de uiteindelijke stap hebben we in 2016 gezet en onze droom waargemaakt", licht Gonnie toe. Het stel heeft geen achtergrond in het toerisme. Gonnie komt uit de vastgoedwereld en Jurgen heeft nog steeds een bedrijf in ruimte ordening in Eindhoven, dat deels op afstand wordt gerund.

De tot B&B verbouwde oude school. vergroot

De afgelopen jaren is er nog flink gebouwd en verbouwd aan de oude school en op het terrein. Zo is er onder meer een zwembad aangelegd en een olijfbomengaard opgeknapt. "Eigenlijk zouden we dit jaar niets op dat gebied doen, maat uiteindelijk hebben we toch nog een schuur verbouwd. Zo zijn we de coronatijd doorgekomen", beschrijft Jurgen de afgelopen maanden.

"Het besmettingsrisico is momenteel laag in Italië, hopelijk mag er weer gereisd mag worden."

Gonnie en Jurgen hopen dat er vanavond een eind komt aan die lege periode. Gonnie: "Tot nu toe is het reisadvies steeds vooruitgeschoven. Behalve uit Italië hebben we ook al veel aanvragen vanuit Nederland. We wachten op duidelijkheid. Het besmettingsrisico is momenteel laag in Italië, hopelijk mag er weer gereisd mag worden. Misschien met een negatieve test of een vaccinatiebewijs. Daar sta ik ook volledig achter, want we moeten nog wel voorzichtig zijn."

De oude school. vergroot

