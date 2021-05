Iedereen moet lekker willen trappen, over fietssnelweg F58 bijvoorbeeld

Met de fiets van Roosendaal naar Bergen op Zoom. Dankzij de aanleg van de nieuwe fietssnelweg F58 moet dat binnenkort een eitje zijn. Maandag werd het project officieel afgetrapt.

Dat momentje was in Wouw, op het midden van de route. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en de verkeerswethouders Patrick van der Velden en Cees Lok zouden daar een informatiebord onthullen. Maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan.

Op de fiets naar werk

De nieuwe verbinding is onderdeel van het plan om Nederland massaal weer op de fiets te krijgen, vertelde de staatssecretaris. “Het is een volwaardig vervoersmiddel, net als de auto en het openbaar vervoer. Eigenlijk zouden we het allemáál moeten willen. Want fietsen is schoner, duurzamer, stiller dan autorijden én het is gezond."