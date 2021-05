Drukte op de kraamafdeling van ZooParc Overloon: 20 baby's geboren

Wachten op privacy instellingen... Er zijn drie Aziatische kleinklauwotters geboren. Foto's: ZooParc Overloon. Volgende Vorige vergroot 1/2 Geboortegolf in ZooParc Overloon

In ZooParc Overloon heeft de laatste maanden een heuse geboortegolf plaatsgevonden. Een brazzameerkat, drie Aziatische kleinklauwotters, twee Bennettwallaby's en twee ringstaartmaki's werden geboren. En dan kropen er ook nog eens twaalf Afrikaanse pinguïns uit het ei.

Malini Witlox Geschreven door

"Acht pinguins zitten nu nog in de zogenaamde creche en vier zijn al wat ouder en zitten al bij de volwassenen", vertelt een woordvoerder.

De kleinklauwotters wonen nog in de kraamkamer, een beschermde plek waar ze de eerste maand blijven. "Naar verwachting kan het publiek die over een maand zien, als we open mogen."

"De lente is overduidelijk zichtbaar in ons park, zo blijkt ook uit deze geboortes. Alle dieren maken het ontzettend goed", zegt hoofd dierverzorging Steven van den Heuvel.

Bedreigd

De Afrikaanse pinguïn en de ringstaartmaki zijn bedreigde diersoorten. Er is dan ook een fokprogramma voor deze dieren, net als voor de brazzameerkat. Dit programma moet in dierentuinen zorgen voor een gezonde populatie van bedreigde of kwetsbare diersoorten.

"We zijn dan ook ontzettend blij dat we daar met deze jongen een bijdrage aan hebben kunnen leveren", vertelt Van den Heuvel.

Maki's

De populatie van de ringstaartmaki's neemt af, wat meerdere oorzaken heeft, zo zegt de verzorger. "Hun leefgebied op Madagaskar wordt vernield door onder andere boskap en daarnaast wordt er ook gejaagd op de maki's."

Voorlopig is ZooParc dicht. Dinsdagavond wordt mogelijk bekend gemaakt wanneer de deuren weer open gaan. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dan weer een persconferentie. "We wachten in spanning voor de tv af. We hopen op 19 mei," zegt de woordvoerder.

