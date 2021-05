Koningin Máxima zingt enthousiast mee tijdens optreden OG3NE

Máxima zingt mee met OG3NE (foto: ANP) OG3NE zingt voor koningin Máxima (foto: ANP) Volgende Vorige vergroot 1/2 Máxima zingt mee met OG3NE (foto: ANP)

OG3NE heeft dinsdagochtend in de ECI Cultuurfabriek in Roermond voor koningin Máxima mogen zingen. En de Majesteit zong luidkeels mee met Lisa, Amy en Shelley. Speciaal voor het hoge bezoek voerden zij het nummer ‘Somebody to Love’ op.

Julia Meijer Geschreven door

Het nummer is speciaal voor de koningin, zo deelde ze. Ze zong het lied samen met de prinsessen voor de 50e verjaardag van koning Willem-Alexander.

De zangeressen van OG3NE mochten optreden als onderdeel van een campagne van de stichting 'Meer Muziek in de Klas'. De koningin is daar erevoorzitter van. Zij is op haar beurt bezig aan een bliksemtournee door heel Nederland, om zo haar eigen 50ste verjaardag te vieren. Maandag is ze jarig.



Muziekonderwijs moet verbeteren

In Roermond kwamen artiesten uit Limburg en Brabant samen. Ook waren onder andere het Limburgs Jeugdorkest Play The Beat, de jonge Bredase dj Quinten Fablius (13) en kidsreporter Thomas aanwezig.

In Brabant heeft twee derde van de scholen heeft nog geen structureel muziekonderwijs, maar de handtekening is een stap in de goede richting. Dinsdag werd een handtekening gezet onder het muziekakkoord van Goirle en de koningin kreeg te horen dat voor Tilburg en Den Bosch een overeenkomst binnen handbereik ligt.

