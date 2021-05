Veel meer meldingen van geluidsoverlast tijdens coronacrisis

In Brabant is het aantal meldingen van geluidsoverlast fiks toegenomen (foto: Pexels/Andrea Piacquadio). vergroot

Klussende buren, harde muziek of spelende buurtkinderen: sinds de coronacrisis is er in Brabant een fikse stijging in het aantal meldingen van geluidsoverlast. Uit een onderzoek van de politie blijkt: er zijn ruim 8000 meldingen meer binnengekomen dan een jaar eerder.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De cijfers lopen van maart 2020 tot februari 2021. Volgens de politie komt de fikse stijging doordat mensen sinds de coronapandemie veel meer thuis zitten. Mensen hebben dus meer last van de buren. Overlast door evenementen of horeca nam logischerwijs juist af.

In maart 2019 tot februari 2020 telde Brabant 16.049 meldingen van geluidsoverlast. Dat steeg een jaar later naar 24.405. De meeste klachten kwamen uit Eindhoven en Tilburg. In Eindhoven ging het om 3.471 meldingen en in Tilburg om 3.181.

Rustig

Het rustigst is het kennelijk in Baarle-Nassau. Hier kwamen tijdens de coronapandemie maar 18 meldingen binnen. Ook in de gemeente Sint-Anthonis heeft maar een laag percentage, slechts 34 meldingen.

Wil je ook weten hoeveel geluidsoverlast er was in jouw gemeente? Bekijk dat op het kaartje hieronder.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.