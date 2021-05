Meerdere meldingen over explosie, ook rookpluim gezien

De Eindhovense hulpdiensten zijn dinsdagmiddag massaal uitgerukt, nadat meerdere meldingen van een enorme explosie binnenkwamen. Verschillende verontruste mensen belden 112.

Volgens een omstander ging het om een enorme klap. Ook was er een rookpluim gezien in de buurt van een garage in de Vuurvlinderstraat. De brandweer brak daarom een garagedeur open om te onderzoeken wat er aan de hand was, maar kon niks vinden.