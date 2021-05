Man (67) beroofd van telefoon en jas tijdens uitlaten hond

De mans overvallen terwjil hij zijn hond uitliet (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Een 67-jarige man is overvallen terwijl hij aan het wandelen was met zijn hond in Kaatsheuvel. De man werd bedreigd met een mes en moest zijn jas en telefoon afgeven.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De overval gebeurde maandagmiddag rond half zes. Het slachtoffer liep met zijn hond bij de Waalwijksebaan.

Daar werd hij lastiggevallen door iemand met een mes. De dader pakte de man vast en vroeg om geld. Zo ontstond een kleine worsteling.

Kleine wond

Pas toen de dader wegrende met de jas en telefoon van het slachtoffer, kwam die laatste erachter dat hij een kleine wond had aan zijn hand. Die is waarschijnlijk ontstaan tijdens de worsteling..

Het slachtoffer heeft de dader niet goed gezien, maar weet wel dat het ging om een man in een lichtblauwe hoodie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.