Hans van Liempd had een hit kunnen hebben met Brabantse Nachten zijn Lang

Arie Ribbens had een megahit met Brabantse Nachten zijn Lang, een lied dat ieder jaar weer hoog geklasseerd staat in de Brabantse Top 100. Dit lied was echter eerst ingezongen door Hans van Liempd uit Schijndel. "Ik mag het woord gejat niet noemen. Dat doe ik ook niet, want het zal best op een legale manier gebeurd zijn. Maar het was wel zuur."

'Brabantse Nachten zijn lang' kwam eerst in Duitsland uit onder de naam Kreuzberger Nächte van de Gebrüder Blattschuss.

Van Liempd vertelt in radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant: "In de jaren '70 zong ik bij de Torpedo Showband. We speelden in Duitsland in nachtclubs. Het nummer van de Gebrüder Blattschuss was in die tijd een dikke hit en Johnny Blenco uit Maastricht schreef er een Nederlandstalige tekst op."

Hij vervolgt: "Wij kregen via de platenmaatschappij het verzoek om dat nummer in te zingen, dat hebben we in een studio in België gedaan en later waren we ermee te zien bij Avro's platenpanel van Meta de Vries, compleet in carnavalskleding."

"Arie Ribbens zong dan ons nummer"

Het bleef daarna een paar weken stil tot Van Liempd hoorde dat het nummer op de radio was. "Maar dat was dus de versie van Arie Ribbens, precies dezelfde versie."

De tekstschrijver Johnny Blenco bleek de rechten verkocht te hebben aan een andere platenmaatschappij, zo herinnert Van Liempd het zich. "Wij mochten 's avonds als de Torpedo's vaak andere artiesten begeleiden bij hun optredens. Denk aan Anita Meijer, maar ook Arie Ribbens. Die zong dan ons nummer, dat deed wel zeer."

De Brabantse Top 100 wordt op Hemelvaartsdag uitgezonden op Omroep Brabant. Luisteraars kunnen nog stemmen.

De versie van Van Liempd's 'Brabantse Nachten' is hieronder te luisteren.

De originele versie van 'Brabantse Nachten zijn lang' was Duits. Bekijk hieronder het origineel.

