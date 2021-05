Witlof ‘vergeten’ groente die alleen ouderen nog willen eten: 'Heel jammer'

Wachten op privacy instellingen... Ron Vissers druk bezig met het oogsten van witlof Volgende Vorige vergroot 1/2 Witlof een ‘vergeten’ groente die alleen ouderen nog willen eten

Witlof raakt uit de gratie. Vooral de generatie onder de veertig laat witlof links liggen. “Voor de witlofsector is dat heel jammer”, zegt witlofkweker Ron Vissers uit Drunen. “Je wilt produceren en je wilt dat zo veel mogelijk mensen witlof eten, want witlof is gezond en makkelijk."

Rob Bartol Geschreven door

Volgens onderzoeksbureau GfK komt witlof niet meer voor in de top tien van meest verkochte groenten gekocht door consumenten onder de veertig jaar. Dat merkt ook Vissers die denkt te weten wat de oorzaak is. “In de loop van de jaren zijn de eetgewoonten radicaal anders geworden, minder Hollandse kost en meer invloeden uit het buitenland. Mensen nemen dat over en voor een goed product als witlof is er dan gewoon minder aandacht. Helaas zijn er nogal wat mensen die tegenwoordig niet eens meer weten wat witlof is.”

De 23-jarige Judith van Sluisveld, die parttime werkt bij Vissers, is jong én is niet verrassend ook geen liefhebber van witlof. “Wij hebben het thuis ook nooit gegeten. Toen ik hier ging werken moest ik ‘wel aan de witlof’ om het te proberen, maar dat was voor het eerst en voor het laatst. Jongeren eten liever geen witlof.”

Bij Vissers hebben ze al witlof sinds 1984. "Dus dat is al 37 jaar. Bij de oudere bevolking is het nog wel populair, maar bij de jongeren is het echt op een zijspoor beland.”

De grotere onbekendheid met witlof in het algemeen gaat nog meer op voor de kweekwijze van de groente. “Dat speelt zich helemaal af in de duisternis”, vertelt Vissers. “De groei van een witlofstronk duurt ongeveer drie weken en we kweken ze hier het hele jaar rond. We hebben koelruimtes en een soort kraamkamers waar de wortels in de bakken worden gezet om te gaan groeien.”

Witlof groeit in het donker vergroot

Vissers wijst op bakken die opgestapeld op een stellage in het pikdonker staan. “Deze staan er twee dagen en die daar vijf dagen, dan zie je het verschil al in grootte.” Het ‘nieuws’ van GfK dat jongeren witlof links laten liggen, is voor Vissers helaas en al lang geen nieuws meer. “Het is nou eenmaal zo, het is wel jammer want witlof is gezond, makkelijk en lekker.”

Ron Vissers vergroot

