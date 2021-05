Vier bekenden uit de drugswereld opgepakt in Vlijmen

Vier mannen zijn dinsdagmorgen opgepakt bij een huis in Vlijmen. Volgens de gemeente Heusden gaat het om bekenden uit de drugswereld.

In het huis aan de Kamille bleken voorbereidingen te zijn getroffen voor een grote hennepkwekerij. De aangetroffen spullen zijn in beslag genomen. Het huis is door de burgemeester per direct gesloten.