Efteling 'voorzichtig blij' met heropening

De Efteling in Kaatsheuvel is "voorzichtig blij" dat het attractiepark volgende week weer open kan. "Het kabinet houdt nog een slag om de arm, maar als alles goed gaat is het heel fijn als we weer open kunnen", zei een woordvoerster dinsdag.

Sinds december is de Efteling is dicht. Attractieparken, natuurparken en dierentuinen mogen volgende week woensdag weer open als het aantal nieuwe opnames in ziekenhuizen en ic's verder is gedaald.

Voorwaarden worden nog bestudeerd

De Efteling zegt nog wel de voorwaarden die zijn gesteld voor opening, zoals 1 persoon per 10 vierkante meter, te bestuderen. "We moeten nog kijken wat die kaders precies betekenen." Ook vorig jaar moest voor het park al gereserveerd worden en was er een gezondheidscheck.

Binnenruimtes moeten nu dichtblijven. De Efteling kon nog niet zeggen of het toegangskaartje daardoor goedkoper wordt, omdat bezoekers minder waar voor hun geld krijgen.

