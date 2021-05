1/3 Explosie door mogelijk zwaar vuurwerk zorgt voor ravage bij huis in Heusden

Een explosie heeft dinsdagavond iets voor middernacht voor flinke schade gezorgd aan een huis in Heusden. De ruit aan de voorkant van het huis aan de Zustersteeg sprong eruit. Er waren op het moment van de explosie volgens omstanders meerdere bewoners, onder wie enkele kinderen, thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Volgens de politie is de explosie mogelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk dat werd afgestoken. In en om het huis was het na de explosie een ravage. Overal lagen scherven van de ruit die door de ontploffing aan diggelen ging. Ook lagen er stukken van het kozijn dat door de explosie deels uit de sponning werd geblazen.