Explosie door zwaar vuurwerk zorgt voor ravage bij huis in Heusden

Een explosie heeft dinsdagavond iets voor middernacht voor flinke schade gezorgd aan een huis in Heusden. De ruit aan de voorkant van het huis aan de Zustersteeg sprong eruit. Op het moment van de explosie waren een moeder, haar vier kinderen en haar vriend in het huis aanwezig. Ze kwamen met de schrik vrij. De moeder van de kinderen had na de explosie last van haar oren.

Volgens de politie is de explosie veroorzaakt door zwaar vuurwerk dat werd afgestoken. Of het gaat om een gerichte actie wordt nog onderzocht. De bewoonster zei woensdagochtend tegen onze verslaggever dat ze uitgaat van 'een aanslag'.

In en om het huis was het na de explosie een ravage. Overal lagen scherven van de ruit die door de ontploffing aan diggelen ging. Ook lagen er stukken van het kozijn dat door de explosie deels uit de sponning werd geblazen.

Dader gevlucht

De vermoedelijke dader vluchtte in de richting van de Westakker in Oudheusden, zo liet de politie weten. Volgens omstanders zou hij er op een motor vandoor zijn gegaan. Dat is ook het scenario dat de politie schetst. In een wei aan de Westakker zou hij zich hebben vastgereden waarna hij er te voet vandoor ging.

Ondanks een uitgebreide nachtelijke zoektocht naar de verdachte is hij nog niet gepakt. De politie zette bij de zoektocht onder meer een helikopter in.

