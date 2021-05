Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrouw klimt zelf uit auto nadat ze lantaarnpaal ramt en over de kop slaat

Een automobilist is woensdagochtend vroeg in Nuenen met haar auto over de kop geslagen nadat ze een lantaarnpaal ramde. De vrouw vloog met haar auto door onbekende oorzaak uit de bocht aan de Laan ter Catten in Nuenen. Volgens omstanders wist ze na het ongeluk zelf uit de auto te klimmen.

Sandra Kagie Geschreven door

Volgens hen raakte ze 'wonder boven wonder' niet ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde woensdagochtend iets voor halfvijf.

Politie, brandweer en een ambulance kwamen naar de plek van het ongeluk.

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. vergroot

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.