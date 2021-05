Vrachtwagen met drugsafval gevonden in Udenhout

In Udenhout is woensdagmorgen een kleine vrachtwagen met drugsafval gevonden. De vrachtwagen stond geparkeerd aan de Schoorstraat.

Voorbijgangers seinden de politie in omdat er geen kentekenplaten op de vrachtwagen zaten. Naast de politie is ook de brandweer uitgerukt. Toen de brandweer de laadbak van de vrachtwagen opende, bleken er 35 vaten van 25 liter en acht vaten van tweehonderd liter in te zitten. "Alle vaten zitten vol", laat een ooggetuige weten. "Daarnaast lagen er attributen van een drugslab in de vrachtwagen."