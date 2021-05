Virgil van Dijk gaat niet met Oranje naar het EK

Virgil van Dijk komt komende zomer niet in actie op het Europees Kampioenschap. De verdediger uit Breda revalideert momenteel nog van een zware knieblessure. Het EK komt daarom nog te vroeg voor de international van Oranje.

De 29-jarige verdediger is vanzelfsprekend teleurgesteld dat hij het eindtoernooi mist. "Ik mis de kans om als aanvoerder een EK te spelen. Maar het is zo gelopen. Ik heb dit te accepteren, we moeten het allemaal accepteren. Ik denk dat dit de juiste beslissing is als je kijkt naar het hele plaatje. Het is zwaar, maar ik heb er vrede mee", zegt hij in een videoboodschap.