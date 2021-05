Efteling heeft nog heel wat uitzoekwerk voordat ze weer opengaat

De Efteling hoopt woensdag de poorten weer te mogen openen. vergroot

De Efteling en de Beekse Bergen zijn blij met de perspectieven die ze kregen in de persconferentie van dinsdagavond, maar in sommige gevallen hebben ze vooral ook grote vraagtekens. Beide parken mogen (naar alle waarschijnlijkheid) op woensdag 19 mei weer open, maar in Kaatsheuvel zorgt dat voor veel meer hoofdbrekens dan in Hilvarenbeek. "Het is veel, heel veel uitzoekwerk."

Vooropgesteld: over de meeste attracties van beide parken bestaan geen twijfels, want die werden door demissionair premier Rutte dinsdagavond regelrecht weggenomen. “Voor alle duidelijkheid: alles wat buiten is, is toegankelijk, alles wat binnen is niet. Dus bijvoorbeeld in de Efteling wel de Python en de Pagode, maar niet de Droomvlucht of Villa Volta.”

“Wie de uiteindelijke knoop doorhakt is ook mij onbekend.”

Da’s dus goed nieuws voor liefhebbers van bijvoorbeeld de achtbaan Joris en de Draak en een autosafari tussen de giraffen, maar vette pech voor Eftelingfavorieten als Symbolica en Droomvlucht. Hoe het zit met de attracties die een binnen- én een buitengedeelte hebben, blijft een raadsel.

“We zijn nog echt aan het uitzoeken wat we moeten en kunnen met attracties als Baron 1898 en de Vliegende Hollander”, zegt Eftelingwoordvoerder Steven van Gils. “Dat is nog een grijs gebied en daarvoor gaan we in overleg met de veiligheidsregio. Wie de uiteindelijke knoop doorhakt is ook mij onbekend.”

Ook over het aantal dagjesmensen die zich vanaf 19 mei bij de toegangspoort mogen melden, zal bij de Efteling langer moeten worden nagedacht dan bij de Beekse Bergen. “Voor ons verandert er weinig”, zegt woordvoerster Amber van Lieshout van eigenaar Libéma. “Bij ons blijven alleen de binnenverblijven dicht. Er was destijds al een maximum aantal bezoekers ingesteld en dat zal ook nu weer gaan gebeuren; zo’n 60 procent van de maximale capaciteit.” Volgens Van Lieshout komt dat neer op zo’n 7000 mensen die dagelijks kunnen gaan kijken naar de Big Five en hun harige collega’s.

“Dat we weer mensen mogen verwelkomen, maakt ons allemaal heel blij.”

“Voor ons is het heel, heel veel uitzoekwerk”, zegt Van Gils. “Die berekeningen worden nu gemaakt. Per vierkante meter mag één bezoeker naar binnen, maar de bezoekers van binnenattracties zou je er, denk ik, af moeten halen.”

De Efteling zegt ook de kijken naar de toegangsprijs. “We denken ook na over de vraag hoe we onze gasten tegemoet kunnen komen. Want dát we ze weer mogen verwelkomen, maakt ons allemaal heel blij.”

Bekende Eftelingattracties die op 19 mei sowieso niet opengaan, zijn:

Symbolica,

Fata Morgana,

Vogel Rok,

Droomvlucht,

Carnaval Festival.

Bekende twijfelgevallen zijn:

Baron 1898,

Vliegende Hollander,

Max en Moritz,

Piraña.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.